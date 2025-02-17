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عربي-دولي

في سوريا.. الأمن يوقف أحد المسؤولين الرئيسيين في "مجزرة حي التضامن"

Lebanon 24
17-02-2025 | 15:43
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أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا، يوم الإثنين، إلقاء القبض على متورطين في مجزرة حي التضامن.

وارتكب عناصر من قوات نظام الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2013 مجزرة حي التضامن الواقع في جنوب العاصمة السورية دمشق.
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وأسفرت المجزرة عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، وانتشر مقطع فيديو يوثقها عام 2022.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" خبرا مقتضبا جاء فيه أن "الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة عناصر النظام البائد، أسفرت عن إلقاء القبض على متورطين بجرائم بحق المدنيين في حي التضامن".

ونقلت "سانا" عن مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله: "بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاما".

وأضاف الدباغ: "إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا بالمجزرة وألقينا القبض على اثنين منهم".

وتابع: "اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من أهلنا المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة".

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