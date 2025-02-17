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إقتصاد

في العراق.. مشاريع كبرى مع شركات عالمية لاستثمار الغاز

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:07
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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط الخام تبلغ 5 ملايين و500 ألف برميل يوميا، فيما الإنتاج الفعلي نحو 4 ملايين برميل يوميا.

وأضاف عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي البريطاني، اليوم الاثنين أن "وزارة النفط تنفذ حاليا مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة توتال الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة بيكر هيوز لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية".
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وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاح الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب، إضافة إلى مشاريع أخرى في حقل الحلفاية والمنصورية قيد التنفيذ في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشاريع على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.

ودعا الوزير عبد الغني الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلا في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر أن وزارة النفط تنفذ حاليا مشاريع كبيرة لسد متطلبات التكرير وبناء مصاف جديدة فضلا عن مشاريع لبناء خطوط جديدة لتصدير النفط والغاز. (روسيا اليوم)

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