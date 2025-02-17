أبرز من دعم الأسد.. بالفيديو: ظهور مفاجئ لمفتي النظام السوري السابق

أول ظهور لأحمد حسون المفتي السابق لدى النظام السوري السابق#الجزيرة_سورياpic.twitter.com/FXueitIdKe — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 17, 2025 Advertisement

أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا



طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 17, 2025

أثار ظهور مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب، لأول مرة بعد إسقاط الأسد، اهتمام السوريين بعد غيابه سنوات عن المشهد العام. وتداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورا ومقاطع مصورة تظهر أحمد حسون في مدينة حلب، ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب ظهوره وتوقيته.ورد حسون على أحد المصورين ممن لقبه بمفتي نظام البراميل بالقول:" لا أسمح لك بمناداتي بهذا اللقب.. سجنت ثلاث مرات في سجون النظام" أثناء وجوده داخل منزل. كما ظهر حسون داخل سيارة وهو يضع على رأسه غطاء أبيض، وتوقف أمام منزله الواقع في حي الفرقان بمدينة حلب، بينما أحاط أشخاص به لحظة نزوله من السيارة وعلقوا قائلين: "يا ويلك من الله.. الله ينتقم منك"، من دون أن يرد بأي كلمة.وشغل حسون منصب المفتي العام لسورية منذ عام 2005 وحتى تشرين الثاني 2021، وكان من أبرز رجال الدين الذين دعموا النظام السوري خلال سنوات الحرب، وله مقاطع مصورة يدعو فيها لقتل معارضي النظام وقصفهم.وكان حسون يرافق الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطاب السلطة، وكان أحد أبرز داعميه بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، ويتهمه معارضوه بإصدار فتاوى تؤيد قتل معارضي النظام وإعدام السجناء.