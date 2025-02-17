أبرز من دعم الأسد.. بالفيديو: ظهور مفاجئ لمفتي النظام السوري السابق

أول ظهور لأحمد حسون المفتي السابق لدى النظام السوري السابق#الجزيرة_سورياpic.twitter.com/FXueitIdKe
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 17, 2025
أول ظهور لأحمد حسون المفتي السابق لدى النظام السوري السابق#الجزيرة_سورياpic.twitter.com/FXueitIdKe
أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا
طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC
— مُضَر | Modar (@ivarmm) February 17, 2025
أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا
طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC