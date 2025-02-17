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عربي-دولي
زيلينسكي: تحدّثت إلى ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
Lebanon 24
17-02-2025
|
18:02
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه "تحدّث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا".
وأضاف على منصة "إكس": "نتقاسم رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية ويمكن التعويل عليها".
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وأردف: "أي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات- مثل وقف إطلاق نار هش- لن يكون إلا خداعاً روسياً آخر وتمهيداً لحرب روسية جديدة على أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى".
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