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عربي-دولي

زيلينسكي: تحدّثت إلى ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 18:02
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه "تحدّث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا".

وأضاف على منصة "إكس": "نتقاسم رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية ويمكن التعويل عليها".
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وأردف: "أي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات- مثل وقف إطلاق نار هش- لن يكون إلا خداعاً روسياً آخر وتمهيداً لحرب روسية جديدة على أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى".
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