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30 قتيلًا جرّاء حادث سير في بوليفيا

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:58
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أعلنت الشرطة البوليفية عن مقتل 31 شخصاً في حادث سير وقع في إقليم بوتوسي، حيث سقطت حافلة نقل عام في وادٍ يزيد عمقه عن 800 متر.
وقد أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة البوليفية: "لدينا 31 شخصاً يُعتقد أنهم فقدوا حياتهم في هذا الحادث".
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