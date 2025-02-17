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صرح النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي بأن القوات الخاصة البريطانية التي تحمي حاليا زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي قد تقوم باعتقاله في وقت ما.وكتب النائب الذي يخضع للحبس الاحتياطي في أوكرانيا بتهمة الخيانة العظمى عبر قناته على "تلغرام": "(زيلينسكي)، لاحظ أن القوات الخاصة البريطانية التي تحميك قد تتحول في لحظة ما إلى قوة اعتقال".وفي وقت سابق، أعرب الدبلوماسي البريطاني إيان براود عن رأيه بأن يوم زيارة وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إلى كييف لتوقيع اتفاقية بيع المعادن الأوكرانية قد يصبح يوم انتهاء المسيرة السياسية لزيلينسكي.ووفق وسائل الإعلام الأوكرانية، لم يوقع زيلينسكي على الاتفاقية الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة لأوكرانيا، التي قدمها له الجانب الأميركي. وتبرر كييف رسميا التأخير في توقيع الاتفاق بضرورة دراسته بشكل معمق.ولكن، وفق ما أفادت به مصادر "في الواقع السبب مختلف، إذ أن الوثيقة لا تأخذ في الاعتبار مصالح أوكرانيا على الإطلاق وتشبه طلب المصادرة"، وينص الاتفاق على أن تقوم كييف بسداد الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، وذلك عبر نقل ملكية الموارد الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة.وأشار الرئيس الأميركي في وقت سابق، إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها. (روسيا اليوم)