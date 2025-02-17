Advertisement

عربي-دولي

مشروع قانون لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية في أميركا!

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1322061-638754568740323362.jpg
Doc-P-1322061-638754568740323362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك كلوديا تيني، يوم الجمعة الماضي، بتقديم بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، الموافق 14 حزيران، عطلة فيدرالية عامة.

وأطلقت تيني على التشريع المقترح اسم "قانون إنشاء عطلة عيد ميلاد ترامب ويوم العلم"، ويهدف إلى الاعتراف بيوم ميلاد ترامب ويوم العلم، الذي يُحتفل به أيضا في 14 حزيران ، كعطلات فيدرالية عامة.
Advertisement

وفي منشور على منصة "إكس" أمس الإثنين، أوضحت تيني سبب تقديمها لهذا المشروع قائلة: "كما يتم تحديد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب لتكريمه باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأميركا"، حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وفي منشور آخر، بعد تقديم مشروع القانون، أشادت تيني بتأثير ترامب على الأميركيين قائلة: "لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرا على بلادنا من دونالد ترامب".

وأضافت: "قدمت تشريعا يعتبر عيد ميلاد ترامب ويوم العلم عطلة فيدرالية، مما يضمن أن تُخلَّد إسهامات الرئيس ترامب في عظمة أميركا إلى الأبد".

ويمثل مشروع تيني أحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم ترامب وبعض سياساته التي تحمل شعار "أميركا أولا".

ففي الشهر الماضي، قدم النائب أديسون ماكدويل عن الحزب الجمهوري في نورث كارولينا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار واشنطن دالاس الدولي ليصبح باسم ترامب.(سكاي نيوز)



عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:49 | 2025-02-18
03:45 | 2025-02-18
03:30 | 2025-02-18
03:26 | 2025-02-18
03:08 | 2025-02-18
02:12 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24