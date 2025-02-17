18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حليف قديم لترامب يرفض خطة غزة بعد زيارة إسرائيل
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن السناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، الإثنين، رفضه اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، في حين توقع السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أن تطرح دول عربية بديلا قابلا للتطبيق.
Advertisement
وكان عضوا مجلس الشيوخ ضمن مجموعة من أعضاء المجلس التقوا خلال وقت سابق في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد، الأحد، دعمه لرؤية ترامب المثيرة للجدل بخصوص غزة.
ويتمسك مسؤولون إسرائيليون باقتراح ترامب، إذ أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بإعداد خطة تسمح للفلسطينيين في غزة بالمغادرة الطوعية.
لكن غراهام، وهو أحد الحلفاء القدامى لترامب وسناتور جمهوري كبير وله نفوذ في السياسة الخارجية وشؤون الأمن القومي، قال للصحفيين إن مجلس الشيوخ ليس لديه رغبة تذكر في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة "بأي شكل أو طريقة".
وقال بلومنثال إن الخطة "لن تنجح".
وندد مسؤولون عرب باقتراح ترامب بشدة، ويقول بعض المنتقدين إنه يصل لمستوى التطهير العرقي.
وقال نتنياهو إن الفلسطينيين في غزة يجب منحهم خيار المغادرة، فيما تحدث كاتس أنه سينشئ إدارة داخل الوزارة للفلسطينيين الذين يريدون مغادرة غزة طوعا.
ويقول غراهام: "الشيء الوحيد الذي فعله الرئيس ترامب هو أنه بدأ مناقشة طال انتظارها"، مضيفا أن الدول العربية "استيقظت" للبحث عن بديل أفضل لغزة.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون سعوديون وإماراتيون وأردنيون ومصريون هذا الشهر لمناقشة مستقبل غزة، على أمل وضع خطة لمواجهة اقتراح ترامب الذي أثار حالة من القلق في جميع العواصم العربية تقريبا بعد حرب في غزة دامت 16 شهرا.
وقال بلومنثال إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقنعه بأن دولا عربية ستقدم خطة تشمل تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وترتيبات دفاعية بالمنطقة وأمن إسرائيل.
وأضاف: "إذا كانت هذه الخطوات جزءا من خطة واقعية، فقد تغير قواعد اللعبة في المنطقة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:49 | 2025-02-18
في تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"
03:45 | 2025-02-18
روسيا مستعدة لحل "مشكلات" إيران النووية.. هذا ما أعلنه الكرملين
03:30 | 2025-02-18
هل تشكل خطط ترامب بشأن غزة مشكلة للصين في الشرق الأوسط؟
03:26 | 2025-02-18
إيران: لن نتفاوض أبداً تحت الضغط أو التهديد
03:08 | 2025-02-18
لتعزيز الأمن والسلام.. انطلاق القمة الأميركية الروسية في الرياض (فيديو)
02:12 | 2025-02-18
العاهل الأردني يجري عملية جراحية.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24