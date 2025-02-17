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عربي-دولي

حليف قديم لترامب يرفض خطة غزة بعد زيارة إسرائيل

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:39
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أعلن السناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، الإثنين، رفضه اقتراح الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، في حين توقع السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أن تطرح دول عربية بديلا قابلا للتطبيق.
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وكان عضوا مجلس الشيوخ ضمن مجموعة من أعضاء المجلس التقوا خلال وقت سابق في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد، الأحد، دعمه لرؤية ترامب المثيرة للجدل بخصوص غزة.

ويتمسك مسؤولون إسرائيليون باقتراح ترامب، إذ أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بإعداد خطة تسمح للفلسطينيين في غزة بالمغادرة الطوعية.

لكن غراهام، وهو أحد الحلفاء القدامى لترامب وسناتور جمهوري كبير وله نفوذ في السياسة الخارجية وشؤون الأمن القومي، قال للصحفيين إن مجلس الشيوخ ليس لديه رغبة تذكر في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة "بأي شكل أو طريقة".

وقال بلومنثال إن الخطة "لن تنجح".

وندد مسؤولون عرب باقتراح ترامب بشدة، ويقول بعض المنتقدين إنه يصل لمستوى التطهير العرقي.

وقال نتنياهو إن الفلسطينيين في غزة يجب منحهم خيار المغادرة، فيما تحدث كاتس أنه سينشئ إدارة داخل الوزارة للفلسطينيين الذين يريدون مغادرة غزة طوعا.

ويقول غراهام: "الشيء الوحيد الذي فعله الرئيس ترامب هو أنه بدأ مناقشة طال انتظارها"، مضيفا أن الدول العربية "استيقظت" للبحث عن بديل أفضل لغزة.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون سعوديون وإماراتيون وأردنيون ومصريون هذا الشهر لمناقشة مستقبل غزة، على أمل وضع خطة لمواجهة اقتراح ترامب الذي أثار حالة من القلق في جميع العواصم العربية تقريبا بعد حرب في غزة دامت 16 شهرا.

وقال بلومنثال إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقنعه بأن دولا عربية ستقدم خطة تشمل تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وترتيبات دفاعية بالمنطقة وأمن إسرائيل.

وأضاف: "إذا كانت هذه الخطوات جزءا من خطة واقعية، فقد تغير قواعد اللعبة في المنطقة". (سكاي نيوز)

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