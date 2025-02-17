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عربي-دولي
حول امكانية إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا.. هذا ما قاله المستشار الألماني
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:35
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، إنه من غير المناسب على الإطلاق، إرسال جنود ألمان للمشاركة في ضمانات أمنية بأوكرانيا.
وخلال رده على سؤال أحد الصحفيين في باريس عقب انتهاء قمة باريس الطارئة قال شولتز: "هذا أمر غير مناسب على الإطلاق، لأكون صريحا وصادقا تماما. نحن لا نعرف حتى ما ستكون عليه النتيجة. من وجهة نظري، هناك العديد من الأمور المختلفة التي تتم مناقشتها، بدءا من مجموعات السلام الدولية وصولا إلى أمور أخرى".
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وأضاف: "من الواضح تماما بالنسبة لي أن هذه مناقشة غير ملائمة في الوقت الخطأ وتتناول الموضوع الخطأ. نحن لم نصل بعد إلى السلام، بل ما زلنا في خضم حرب وحشية تشنها روسيا دون أي اعتبار، وتواصل تصعيدها. لذا، أعتقد أن هذه هي النقطة الحاسمة".
قال شولتز أيضا: "لكن هناك أيضا اعتبار ثانٍ أود أن أذكره بوضوح هنا، وأنا أعلم أنني متفق في ذلك مع جميع المسؤولين السياسيين المعنيين في أوروبا تقريبا. لا يجوز أن يكون هناك تقسيم للأمن والمسؤولية بين أوروبا والولايات المتحدة. هذا يعني أن حلف الناتو يقوم على مبدأ أننا نتحرك دائما معا، ونتحمل المخاطر معا".
وتابع: "من خلال ذلك نضمن أمننا. لا يجوز التشكيك في ذلك. يجب أن نضع هذا الأمر أيضا في الاعتبار".
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