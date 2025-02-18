Advertisement

عربي-دولي

العاهل الأردني يجري عملية جراحية.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1322128-638754672339434622.jpg
Doc-P-1322128-638754672339434622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الديوان الملكي أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيجري عملية لعلاج فتق جراحي، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي: "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيجري الثلاثاء الموافق 18 شباط عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية".
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:57 | 2025-02-18
05:36 | 2025-02-18
05:30 | 2025-02-18
05:13 | 2025-02-18
05:06 | 2025-02-18
05:06 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24