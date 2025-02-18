العاهل الأردني يجري عملية جراحية.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي

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أعلن الديوان الملكي أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيجري عملية لعلاج فتق جراحي، اليوم الثلاثاء.وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي: "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيجري الثلاثاء الموافق 18 شباط عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية".