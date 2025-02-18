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عربي-دولي

في تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:49
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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على 282 شخصا بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، في عملية أمنية شملت 51 ولاية.

وقال الوزير التركي في بيان اليوم الثلاثاء، إن " 282 شخصا تم اعتقالهم، بتهمة النشاط ضمن الهياكل السياسية والمالية لتنظيم حزب العمال الكردستاني وتمويله ومساعدته في تجنيد أعضاء له ونشر مطبوعات محظورة".
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وأوضح أن بعض الموقوفين خلال العمليات الأمنية شاركوا في مظاهرات عنيفة، ومارسوا الدعاية لصالح التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموقوفين المطلوبين للعدالة.

من جهته، أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، أن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن التركية شملت فنانين وصحفيين وأعضاء مسؤولين في نقابات وأحزاب سياسية يسارية موالية للأكراد.

وتأتي حملات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الأمن التركية على خلفية مظاهرات وأعمال شغب شهدتها ولاية "فان" وعدد من الولايات الشرقية ذات الأغلبية الكردية الأسبوع الماضي، احتجاجا على عزل وزارة الداخلية رئيس بلدية مدينة "فان"، عبد الله زيدان، المنتمي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد، وتعيين الحاكم المحلي محله، وإصدار حكم بحقه بالسجن 4 سنوات بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مسلحة.

وعزلت الحكومة التركية العديد من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وسط ضغوط متزايدة على الحزب، بالتزامن مع المبادرة للحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة وتحقيق المصالحة مع الأكراد. (روسيا اليوم)
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