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عربي-دولي

بشبهة "الإرهاب".. توقيف 282 شخصا في تركيا

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:28
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قامت الشرطة التركية بتوقيف 282 مشتبها به في إطار حملة في أنحاء البلاد تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد وزير الداخلية علي يرليكايا.

وتأتي عمليات التوقيف على وقع جهود جديدة لتحقيق السلام لإنهاء نزاع اندلع قبل 4 عقود.
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وبدأت محادثات السلام التي بقيت مجمدة على مدى عقد تقريبا، بعدما مد حزب قومي متشدد يده للسلام للزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان في أكتوبر، في خطوة غير متوقعة.

ونُفّذت عمليات الدهم المتواصلة على مدى الأيام الخمسة الأخيرة في 51 مدينة بينها إسطنبول وأنقرة ومدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد، بحسب ما أفاد يرليكايا على منصة "إكس".

وأمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، بإصدار مذكرات توقيف في حق 60 شخصا بينهم أعضاء في "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد وعدد من الشخصيات اليسارية بشبهة الارتباط بـ"الإرهاب"، بحسب بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول، وتم توقيف 52 منهم حتى الآن.

وأفاد "ديم" على منصة "إكس" بأن "تركيا استيقظت اليوم على عملية أخرى" ضد أعضاء الحزب.

وأضاف: "من الواضح أن احتمالات التوصل إلى حل وتحقيق السلام بدأت تؤرق بعض الأشخاص".

وحض "حزب الحركة القومية" أوجلان على التخلي عن العنف في مقابل إمكان إطلاق سراحه من السجن في جزيرة إيمرالي، حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في زنزانة انفرادية منذ عام 1999.(سكاي نيوز)


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