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عربي-دولي

لا تفاهم حتى الآن بشأن لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يعترف بحق "سيادي" لأوكرانيا

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:58
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أعلن الكرملين أنه لا تفاهم حتى الآن بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن محادثات اليوم الثلاثاء قد توضح المزيد من الأمور.

وأضاف: "بوتين قال مرارًا إنه مستعد للحديث عن السلام وبالطبع نفضل تحقيق أهدافنا بطرق سلمية".
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واعترف الكرملين "بحق" أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن ليس إلى الناتو، لافتا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي "حق سيادي لأي دولة ولن نملي عليها قراراتها".

وأكمل: "التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا مستحيلة دون معالجة قضايا أمنية في أوروبا".

وتستضيف السعودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين مسؤولين أميركيين وروس للتحضير للقاء ترامب وبوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

وبحسب "أكسيوس"، سيكون الاجتماع خطوة مهمة أخرى في تحسين العلاقات الأميركية الروسية منذ الاختراق الذي حدث الأسبوع الماضي بالمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وسيضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما لم يتضح من سيكون في الوفد الروسي.

وقال أحد المصادر إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المرجح أن يحضر.(سكاي نيوز)


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