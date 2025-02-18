أسماء الأسد تثير بلبلة.. وسرٌ كشف الغموض

بعد اللغط التي أثاره تعليق على منصة لإكس نسب إلى زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أسماء الأخرس، تبين أن الحساب مزور.



فقد انتشرت أمس تغريدة مزعومة لأسماء، أشارت فيها إلى أنها "قررت بعد فترة من الصمت، الانطلاق من جديد".

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كما شددت على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا"، متمنة للشعب السوري الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية في البلاد.

فيما أطل حساب آخر على تيليغرام باسم نجلها حافظ الأسد، ليؤكد أن الحساب المذكور تابع لوالدته، ما زاد من التخبط.



إلا أن الرجوع إلى الحساب الموثق لحافظ على تيليغرام، https://t.me/HafezBAlAssad لم يظهر أي تعليق حول هذا الموضوع، بل تبين أن آخر منشور له كان في 13 شباط، بعد يوم واحد من نشر فيديو له متجولاً في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.

كما تبين أن الحساب الذي أكد صحة حساب أسماء، مجرد حساب مزور ولا يعود إلى نجلها، إذ فيه حرف دال زائد، وهو https://t.me/HafezBAlAssadd. (العربية)