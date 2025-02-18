السيسي يزور السعودية بعد تأجيل القمة الطارئة حول غزة

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بالتزامن مع إعلان مصر تأجيل القمة العربية الطارئة حول غزة إلى الرابع من مارس المقبل، بعدما كانت مقررة في 27 من الشهر الحالي، كشف مصدران أمنيان مصريان أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا للرياض>كما أوضحا اليوم الثلاثاء أن السيسي من المرتقب أن يصل العاصمة السعودية يوم الخميس المقبل لبحث خطة عربية بشأن غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية بوقت سابق اليوم أن القمة الطارئة ستعقد مطلع الشهر المقبل، بعدما كان يتوقع أن تكون الأسبوع المقبل. (العربية)