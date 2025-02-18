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في سوريا.. إسرائيل تقيم 7 مواقع عسكرية جديدة!

Lebanon 24
18-02-2025 | 07:27
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أقام الجيش الإسرائيلي 7 مواقع عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية مع سوريا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" استنادا إلى صور أقمار اصطناعية، أن المنطقة تمتد من جبل الشيخ في الشمال، وصولًا إلى تل قودنة في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي بين إسرائيل وسوريا والأردن.
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وأضافت الصحيفة أن المواقع الجديدة أنشئت في جبل الشيخ، وحضر، وجُباثا الخشب، والحميدية، والقنيطرة، والقطنية، وتل قودنة، مشيرة إلى أن هذه المواقع في إطار "إعادة تنظيم منطقة العزل بين سوريا وإسرائيل، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على تعزيز مواقعها العسكرية في المنطقة".


ووفق "هآرتس"، فإن "قسم اللوجستيات في قيادة المنطقة الشمالية، بالتعاون مع مديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، عمل على تجهيز القواعد بمنشآت معزولة ضد البرد، وأنظمة تدفئة، ومولدات كهربائية، ومرافق لتسخين المياه، لضمان القدرة التشغيلية للقوات المنتشرة في المنطقة".

 
كما تم إنشاء "مبانٍ سكنية للقوات ومقرات قيادة وعيادات طبية ومرافق للاستحمام والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتتلاءم مع الظروف المناخية في الجولان".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح الشهر الماضي خلال زيارته لموقع تمركز القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، بأن إسرائيل "ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة". (ارم نيوز)
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