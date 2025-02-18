تحطمت السيارة بالكامل.. مصرع مسؤولين بحادث في دولة عربية

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لقي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، اللواء طلعت العناني، واللواء عماد عبد الرحمن عنان مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعهما اليوم في حادث سير، فيما أصيب سائق سيارتهما.ووفقًا للمعلومات الأولية، كانت سيارة اللواء طلعت العناني في طريقها إلى منطقة مورجن لاند، وأثناء سيرها صدمتها سيارة نقل من الخلف، ما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. كما أسفر الحادث عن وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبد الرحمن عنان.تم إخطار الجهات الأمنية بالحادث، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى سانت كاترين، حيث وضعت في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، في حين تم نقل المصاب لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)