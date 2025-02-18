إسرائيل هدمت 14 منزلا في طولكرم

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شرعت القوات الإسرائيلية بعملية هدم واسعة للمنازل في مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية، في ظل عمليتها المتواصلة لليوم الـ23 على التوالي.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة الى حارة البلاونة".وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في تصريح صحافي: "بلغ عدد المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم 22 منزلا على الأقل، و300 منزل بشكل جزئي، وأحرق 11 منزلا، فيما قدر عدد المهجرين قسرا بنحو 10 آلاف و450". (سكاي نيوز)