حماس تعلن تسليم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين

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أعلن رئيس حركة "حماس" خليل الحية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين يوم الخميس المقبل.وفي كلمة له، أكد الحية أن "حماس أثبتت مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية"، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي وحكومته يقابلان هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب.وأشاد الحية بأهمية إلزام العدو بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون تأخير، مؤكدًا أن "العدو لا يزال يماطل ويتجنب الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية". كما أكد على استعداد حماس للانخراط الفوري في تطبيق بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال. (ارم نيوز)