روبيو: مباحثات الرياض هي الخطوة الأولى لإنهاء حرب أوكرانيا

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بعد انتهاء القمة الأميركية الروسية حول أوكرانيا في قصر الدرعية شمال غربي الرياض، أكد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إن واشنطن ستبدأ العمل على أعلى المستويات للتعاون مع موسكو لإنهاء حرب أوكرانيا.وقال للصحافيين إنه يجب أن يكون هناك تنازلات لإنهاء أي نزاع.كما شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار التفاوض مع روسيا.كذلك أردف أن أميركا ستعيد تفعيل البعثات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو.ومضى قائلاً إن مباحثات الرياض هي الخطوة الأولى لإنهاء حرب أوكرانيا.كما تابع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو القائد الوحيد القادر على إنهاء حرب أوكرانيا، لافتاً إلى أن ترامب يعمل على حل النزاع لمصلحة الجميع بمن فيهم أوروبا.كذلك شدد على أنه يجب على أوروبا أن تشكر ترامب على جهوده لإنهاء حرب أوكرانيا.وأوضح أن نهاية حرب أوكرانيا بيد الأطراف المعنية.فيما أكد أن السعودية تضطلع بدور مهم في عملية السلام العالمي.كما أضاف: "سنبدأ العمل على مشاورات أوسع بشأن أوكرانيا".وأردف أن لا وقت محدداً للقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.ومضى قائلاً: "سنتحدث مع روسيا عن المشاكل العالقة بيننا"، وقال "نحتاج إلى قنوات دبلوماسية للحديث عن مشاكلنا مع موسكو".كذلك أكد أن هناك فرصاً رائعة للعمل بين أميركا وروسيا. (العربية)