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هل يملك ماسك سلطة في القرارات الحكومية؟ البيت الأبيض يجيب

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:17
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أفادت وثيقة قضائية قدمها البيت الأبيض أن إيلون ماسك ليس موظفًا رسميًا في "إدارة الكفاءة الحكومية"، ولا يملك السلطة الرسمية لاتخاذ قرارات حكومية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويعتبر ماسك، أغنى رجل في العالم، رئيسًا غير رسمي لهذه الإدارة، التي أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف تقليص الإنفاق الحكومي، بما في ذلك من خلال إلغاء آلاف الوظائف.
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وفي الوثيقة المقدمة من مدير "مكتب الإدارة" جوشوا فيشر، أُوضح أن ماسك هو "موظف حكومي خاص غير دائم" يعمل مستشارًا رفيعًا للرئيس الأميركي، لكنه لا يملك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ القرارات الحكومية، بل يمكنه فقط تقديم المشورة للرئيس وإبلاغه بالمراسيم الرئاسية.

وأكد فيشر أن "خدمة DOGE الأميركية" هي جزء من المكتب التنفيذي للرئيس، وأن ماسك ليس موظفًا في "إدارة الكفاءة الحكومية" أو "منظمة خدمة DOGE الأميركية المؤقتة". كما أضاف أن ماسك ليس المدير المؤقت لهذه الإدارة.

وتأتي هذه الوثيقة في سياق قضية رفعتها 14 ولاية ضد ماسك، بينها نيو مكسيكو.

وفي مقابلة مشتركة مع ماسك، سيتم بثها لاحقًا على شبكة "فوكس نيوز"، انتقد ترامب معارضيه الذين ادعوا أن ماسك يدير البيت الأبيض. وقال ترامب في المقابلة: "أعتقد أن أحدًا في التاريخ لم يتعرض لحملة تشويه صورته مثلي، لكن ما تعلمته من إيلون هو أن الناس أذكياء ويفهمون ما يجري". وأضاف ماسك: "نعم، إنهم كذلك". (ارم نيوز)
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