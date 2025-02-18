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محكمة الوزراء الكويتية تقضي بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع السابق

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:48
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قضت محكمة الوزراء الكويتية برئاسة المستشار هاني الحمدان بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع السابق خالد الجراح وآخرين في قضية تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار.

وكان الجراح قد أنكر في أول جلسة محاكمة له أمام محكمة الوزراء تهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار.
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كما أنكر تزوير عقد صفقة، وحيازته أجهزة تجسس بلا ترخيص، وقال الجراح الذي أحضر من محبسه: "غير صحيحة هذه التهم".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود أحالت الجراح وآخرين الى محكمة الوزراء بسبب عقد أجهزة التجسس وكشف استيلاء على مال عام من خلال العقد، وطالبت بمعاقبتهم وفق القانون. يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في نوفمبر 2023 حكمها النهائي في القضية المعروفة بـ«صندوق الجيش» بحبس الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. (روسيا اليوم)
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