أوروبا مستعدّة للإسراع بتيسير قواعد الإنفاق من أجل الدفاع

Advertisement

تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك بسرعة في مقترحات لتيسير قواعد الموازنة بغرض تسهيل زيادة إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع، بحسب ما أعلن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي.وأضاف دومبروفسكيس قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، "من الواضح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة في ما يتعلق بالإنفاق من الدول الأعضاء والمرونة الإضافية. نتوقع العمل على الإجراءات في الأسابيع المقبلة، لذا فنحن مستعدون للتحرك بسرعة".وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن المفوضية ستقترح إعفاء قطاع الدفاع من قيود الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا لتمويل دفاعها بنفسها.وذكرت فون دير لاين أن رفع القيود المفروضة على الإنفاق العسكري سيتبع المنطق عينه الذي اتُبع عندما رُفعت حدود الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19. (سكاي نيوز)