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أردوغان: تركيا ستكون "مثالية" لاستضافة المحادثات المقبلة بشأن الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:05
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لعبت دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية سابقا وحققت نجاحا في ذلك، مشيرا إلى أن بلاده ستكون "مثالية" لاستضافة اللقاءات والمحادثات المقبلة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي في العاصمة التركية أنقرة: "تركيا، ستكون مثالية لاستضافة اللقاءات والمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية، التي ستعقد في الفترة المقبلة".
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وأضاف: "نحن في تركيا، لعبنا دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية، وحققنا فعلاً نجاحات ملموسة".
وأكد أردوغان للجانب الأوكراني أنه "لا غالب في الحروب"، مضيفا: "بدأنا استضافة التفاهمات بين الطرفين في اسطنبول".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا في المرحلة المقبلة".
واستطرد قائلا: "نخطو معا بثبات نحو الهدف الرئيسي، وهو رفع قيمة التبادل التجاري مع، أوكرانيا إلى 10 مليارات دولار". (روسيا اليوم)
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