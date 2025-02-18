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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. إليكم أعداد العائدين إلى سوريا

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:10
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عودة أكثر من مليون سوري، بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ، إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد  في الثامن من كانون الاول.
 
وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على "إكس": "منذ سقوط النظام في سوريا، نقدر أن 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم"، بحسب فرانس برس.
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وأشار إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي "يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلا الآن!".

وفي نهاية كانون الثاني، دعا غراندي المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن: "ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت". (ارم نيوز)

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