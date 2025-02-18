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عن صحة الملك عبدالله الثاني.. بيان من الديوان الأردني الملكي

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:25
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أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا كشف فيه عن الحالة الصحية للملك عبدالله الثاني بعد خضوعه لعملية جراحية في مدينة الحسين الطبية.

وجاء في البيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق 18 شباط 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، وقد تكللت بفضل الله بالنجاح. كما غادر جلالته المستشفى، ومن المقرر أن يعود إلى برنامج عمله اليومي غدًا الأربعاء".
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