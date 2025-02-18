محمد بن سلمان ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي لافروف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا إدخال الاتفاقيات الثنائية للتطوير الشامل لعلاقاتهما حيز التطبيق.وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي: "خلال وجودهما في الرياض، استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيرغي لافروف ويوري أوشاكوف، اللذين أعربا عن امتنانهما للتنظيم المميز للمفاوضات الروسية الأمريكية.وجرت خلال اللقاء مناقشة تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية".كما تبادل ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الروسي وجهات النظر حول الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في العالم، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أن "سمو ولي العهد رحب بوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمملكة.. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".وأشارت الوكالة إلى أن لافروف ناقش مع ولي العهد "التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول هذه التطورات وما يتصل بالجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار". (روسيا اليوم)