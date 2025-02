أطلت الأميرة ليليبت للمرة الأولى في صورة مع والدتها ميغان ماركل، وذلك على موقع ميغان الإلكتروني لعلامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة، "As Ever". في هذه الصورة النادرة، يظهر الثنائي الأم وابنتها وهما يمشيان معًا عبر حقل عشبي، ممسكين أيديهما في مشهد حميمي، حيث تتناغم الأشجار والنخيل مع خلفية من المحيط الهادئ.

وفي 18 شباط، قبل أسبوعين من عرض مسلسلها المنتظر "With Love" على منصة "نتفلكس" في 4 آذار، أعلنت دوقة ساسكس عن تغيير اسم علامتها التجارية من "American Riviera Orchard" إلى "As Ever". في مقطع فيديو على "إنستغرام"، أوضحت ميغان قائلة: "في العام الماضي، فكرت في "American Riviera" كاسم رائع، لكنه كان يقتصر على الأشياء التي تم تصنيعها وزراعتها هنا. ثم جاءت "نتفلكس" كشريك لي في العرض، وعلمني، ما دفعني لتغيير الاسم".وأضافت: "الاسم الجديد هو "As Ever"، كما كنت دائمًا، وهو مرتبط بما أحب مثل الطهي والبستنة، وهي اهتمامات لطالما شاركتها معكم". كما أكدت ميغان أنها ستقدم مجموعة متنوعة من المنتجات عبر الموقع، بما في ذلك مربى الفواكه، بالإضافة إلى العديد من الأشياء التي تحبها.