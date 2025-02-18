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خامنئي: لن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل غزة

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:06
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الرأي العام العالمي أصبح اليوم يميل لصالح فلسطين، مشيراً إلى أن أي خطة أو مشروع لا يحظى بموافقة المقاومة وأهل غزة "لن ينجح". كما أضاف أن المخططات التي تطرحها واشنطن أو أي جهة أخرى لن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة.
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جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له، حيث هنأ خامنئي المقاومة في غزة على انتصارها، مشيداً بصمود القادة والمقاومين ووحدتهم في المفاوضات المعقدة، بالإضافة إلى صبر أهل غزة الذي رفع من مكانة المقاومة. واعتبر هذا الانتصار تحولاً مهماً في تاريخ نضال المقاومة.

وفي تصريحاته، أكد خامنئي أن "الرأي العام العالمي يميل لصالح فلسطين، ولن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل غزة"، مذكراً بأن المخططات التي كانت تهدف إلى تدمير المقاومة خلال العام الماضي قد باءت بالفشل، حيث أن المقاومين الذين كانوا يُتوقع أن يتم تدميرهم، أصبحوا اليوم في موقف قوي، في حين تم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، هنأ النخالة خامنئي بالنصر الكبير الذي حققته المقاومة في غزة، وأشار إلى أن هذا الانتصار كان نتيجة للدعم المستمر من الجمهورية الإسلامية وتوجيهات الشهيد السيد حسن نصر الله. وأضاف أن المقاومة الفلسطينية خاضت حرباً حقيقية مع أميركا والغرب طوال العام والنصف الماضيين، ورغم الفارق الكبير في القوى، استطاعت المقاومة تحقيق انتصارات كبيرة.

كما أكد النخالة على أن وحدة وتماسك فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية كانت من العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتصار غزة. واختتم حديثه قائلاً: "لن ننسى أبداً طريق المقاومة، وسنواصل هذا المسار كجنود مقاومة". (روسيا اليوم)
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