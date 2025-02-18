اتفاق تعاون سوداني إيراني

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أعلن السودان، الثلاثاء، الاتفاق مع إيران على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية.وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن وزير الخارجية علي يوسف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، "بحثا الاثنين (أمس)، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل وفق خطة واضحة لترقية علاقات البلدين".وأضافت أنه "تم الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا العالمية".وبحث الجانبان "زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يرافقها ملتقى الأعمال المشترك من رجال الأعمال والشركات في البلدين"، وفق المصدر ذاته.كما "تم الاتفاق على أن يكون لإيران دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار في السودان"، بحسب الوكالة السودانية. (الاناضول)