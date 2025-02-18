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حرية بعد 45 عاماً.. الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:18
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أعلنت عائلة الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي أنه سيتم الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية الأسبوع المقبل في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت عائلة الأسير البرغوثي إن زوجته تلقت اتصالا منه يخبرها فيه بأنه سيتم الإفراج عنه الأسبوع المقبل إلا أنه سيتم إبعاده إلى خارج فلسطين وفق اتفاق عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
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ونائل صالح عبد الله البرغوثي هو أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من مواليد 23 تشرين 1957 وأطلق عليه لقب "أبو اللهب" نظراً لشخصيته القيادية الثورية.

وقد أمضى الأسير البرغوثي 45 عاما في السجون الإسرائيلية وهى أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة. (روسيا اليوم)
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