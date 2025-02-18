زيلينسكي يؤجل زيارته إلى السعودية.. ما السبب؟

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريحات صحفية، أنه قرر تأجيل زيارته الرسمية إلى السعودية إلى العاشر من آذار المقبل، وذلك على خلفية المفاوضات الروسية الأميركية التي ستعقد في الرياض.

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وأوضح زيلينسكي أنه لا يرغب في حدوث أي "مفاجآت" أو مصادفات خلال الزيارة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركاء في المملكة على تحديد موعد جديد للزيارة في 10 آذار.



وكان من المقرر أن يقوم زيلينسكي بزيارة للسعودية في 19 شباط، ولكن نظراً لتطورات الوضع والمفاوضات القائمة، قرر تأجيل الزيارة. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تتم دعوتها إلى اجتماع الوفدين الروسي والأميركي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة كانت مفاجأة بالنسبة لكييف. (ارم نيوز)