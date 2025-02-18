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"قسد" تصدر بيانا بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق

Lebanon 24
18-02-2025 | 13:05
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، لتقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام.
وبحسب بيان صادر عن "قسد"، تم التأكيد خلال الاجتماع على "البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية".
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وأضافت "قسد" أن الاجتماع شدد على "أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، وضرورة إنجاحه، مع إيجاد حلول للجزئيات والقضايا قيد النقاش عبر التوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بـ(دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وغيرها من القضايا الخلافية)".
كما أشار الاجتماع إلى "ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة لا بد منها لتحقيق تقدم في الحوار". ودعا الإدارة الجديدة في دمشق إلى "تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن".
وجددت "قوات سوريا الديمقراطية" استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.
(روسيا اليوم)
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