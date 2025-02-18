دولة جديدة تنقل سفارتها إلى القدس

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا نقل سفارة بلاده إلى القدس لتصبح الدولة السابعة في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية.ورأت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، في هذا القرار عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، كما تلحق ضررا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، "وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".وأضاف البيان: "ذلك القرار تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه".وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها في القدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه، وتطالب حكومة فيجي بالتراجع فوراً عن هذا القرار. (روسيا اليوم)