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عربي-دولي

"مصافحة تاريخية" في الرياض.. بداية جديدة لعلاقات موسكو وواشنطن

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:12
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جذبت "المصافحة التاريخية"، بين وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف، أنظار العالم، اليوم الثلاثاء.

ورأى مراقبون أن تلك المصافحة بين الرجلين تفتح الباب أمام تدشين صفحة جديدة في علاقة موسكو وواشنطن، والتي شابها التوتر على مدى عقود مضت.
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وجاءت المصافحة بعد سنوات من "عداوة" أذكتها تداعيات الحرب في أوكرانيا في ظل الدعم المالي والعسكري السخي الذي كانت تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لكييف.

وتصافح الوزيران روبيو ولافروف بـ"حرارة" خلال لقائهما، الذي يعتبر الأول من نوعه في السعودية، على هامش مباحثات جمعتهما، في العاصمة الرياض.

وأكد وزير الخارجية الروسي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي من المواجهات بين البلدين.

وكشف الوزير الروسي أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على عودة العمل الدبلوماسي بالكامل بين البلدين وصياغة آلية للتسوية الأوكرانية قريباً.

من جهتها، أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات اليوم بالسعودية، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا. (ارم نيوز)
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