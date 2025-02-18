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الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع زيلينسكي

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:30
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راغب في الحديث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن القادة الروس يتشككون في شرعية زيلينسكي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء. 
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وذكر بيسكوف: "الصبغة الرسمية القانونية في الاتفاقات قضية جديرة بالنقاش الجاد، نظرا لأنه يمكن التشكيك في شرعيه زيلينسكي ذاتها". 
وتصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات لهذا السبب. ووفقا لكييف، ما زالت سلطات زيلينسكي سارية بموجب الأحكام العرفية الحالية في أوكرانيا. 
وكثيرا ما يذكر الكرملين أن زيلينسكي حظر المفاوضات مع موسكو، في إشارة إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في أيلول 2022. 
 ولا يحظر المرسوم التفاوض مع الرئيس الروسي، لكنه ينص على أنه مستحيل في ظل الوضع الحالي. وطالبت موسكو بإلغاء هذا المرسوم. 
وذكر زيلينسكي مؤخرا أنه راغب في الحديث مع بوتين. 
(سكاي نيوز)
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