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عربي-دولي

التحالف الدولي يعلن دعمه للمحادثات بين "قسد" والحكومة السورية

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:07
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أعلن التحالف الدولي في سوريا اليوم الثلاثاء دعمه للحوار بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقال التحالف في بيان مقتضب نشره في حسابه على منصة "إكس": "يدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقا في المنطقة".
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ويأتي بيان التحالف تعقيبا على منشور لـ"قوات سورية الديمقراطية" في حسابها على "إكس" نشرت فيه تصريحات أدلى بها قائدها العام مظلوم عبدي كشف فيها عن مجريات الحوار بين "قسد" والحكومة السورية. (روسيا اليوم)
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