داخل المطار.. توقيف رجل سويسري وما تم ضبطه بحوزته غريب جدًا!

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ولأسباب تتعلق بالتحقيقات، انتظرت إدارة الجمارك السويسرية إلى اليوم الثلاثاء لتعطي تفاصيل المواد التي تم العثور عليها في مطار زوريخ في كانون الاول، وتم تسليم الرجل إلى الشرطة.وتمت الإشارة إلى أن رأس التمساح من فصيلة محمية لا يجوز الإتجار بها، في حين أن محفزات الانتصاب يمكن المتاجرة بها، لكن ليس بالكميات الذي كانت بحوزة الرجل، أما حيازة السكينين، فتعد خرقا للقانون السويسري.