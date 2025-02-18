رئيس كولومبيا: عصابات المخدرات تخطط لإسقاط طائرتي

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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن عصابات المخدرات تخطط لإسقاط طائرته بصاروخ.وقال بيترو خلال مراسم تولي قائد الشرطة الجديد كارلوس تريانا لمهامه، يوم الثلاثاء: "يجب وضع حد لذلك.. كما تعرفون، إنهم يريدون إسقاط طائرتي بصاروخ اشتراه تجار المخدرات".وتابع: "ولديهم ليس صاروخ واحد، بل صاروخان، ونحن نعرف من هم".وتحدث بيترو حول أن عصابات المخدرات تسعى لاغتياله لأن الحكومة الكولومبية "تلاحق عصابات المافيا العالمية الكبرى".وكان بيترو قد تحدث في وقت سابق عن المخططات لاغتياله، حيث أعلن في يوليو الماضي عن تلقي معلومات من السفارة الأمريكية حول التحضير لمحاولة اغتيال محتملة، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنه. (روسيا اليوم)