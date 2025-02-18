تطورات مقلقة.. الوضع الصحي للبابا فرنسيس "معقد"





وكشف بيان رسمي أن الفحوصات أظهرت إصابته بالتهاب رئوي ثنائي، ما استدعى تدخلاً علاجياً إضافياً.

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وجاء في البيان أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً، خضع لفحص بالتصوير الشعاعي للصدر، أظهر وجود التهاب يتطلب علاجاً دوائياً جديداً.



وأضاف أن "العدوى المتعددة الميكروبات، الناجمة عن تمدد القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، جعلت العلاج أكثر تعقيداً، ما استدعى استخدام مضادات حيوية قائمة على الكورتيزون". أكد الفاتيكان، الثلاثاء، أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس لا تزال "معقدة"، بعد 5 أيام من دخوله المستشفى لتلقي العلاج.وكشف بيان رسمي أن الفحوصات أظهرت إصابته بالتهاب رئوي ثنائي، ما استدعى تدخلاً علاجياً إضافياً.وجاء في البيان أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً، خضع لفحص بالتصوير الشعاعي للصدر، أظهر وجود التهاب يتطلب علاجاً دوائياً جديداً.وأضاف أن "العدوى المتعددة الميكروبات، الناجمة عن تمدد القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، جعلت العلاج أكثر تعقيداً، ما استدعى استخدام مضادات حيوية قائمة على الكورتيزون".

ورغم هذا التطور، أشار الفاتيكان إلى أن البابا "يحافظ على مزاج جيد"، وقضى صباحه في الصلاة، وقراءة النصوص الدينية، وتناول القربان المقدس.



كما أعرب عن امتنانه للدعوات التي تصله من جميع أنحاء العالم، طالباً استمرار الصلاة من أجله.



وكان البابا قد نُقل إلى مستشفى جيميلي في روما، يوم الجمعة، بعد معاناته من التهاب في الشعب الهوائية. وعلى إثر ذلك، ألغيت جميع التزاماته الرسمية حتى نهاية الأسبوع.



