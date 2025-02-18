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عربي-دولي

انخفاض حاد في الاعتقالات على الحدود الأميركية مع المكسيك

Lebanon 24
18-02-2025 | 19:08
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انخفضت نسبة الاعتقالات بسبب العبور غير القانوني للحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 39 بالمئة في كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق، وفقا لما أعلنته السلطات الأميركية، الثلاثاء، في أول مؤشر على تأثير حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.
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وسجّلت دوريات الحدود 21 ألفا و593 اعتقالاً خلال الشهر، انخفاضا من 47 ألفا و316 في كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ أيار 2020 في ذروة جائحة كورونا، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أطلقوا عليه تأثير ترامب".
وتراجعت الاعتقالات على الحدود بشكل حاد حتى قبل تولي ترامب منصبه، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 250 ألفا في ديسمبر 2023، حيث شددت السلطات المكسيكية من إجراءاتها الأمنية داخل حدودها، كما فرض الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قيودا صارمة على اللجوء في يونيو.

وانخفضت الاعتقالات بشكل أكبر بعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني، وأصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن الهجرة، من بينها تعليق اللجوء بدعوى أن الولايات المتحدة تواجه غزواً عبر حدودها الجنوبية.
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