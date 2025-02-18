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رئيس كرواتيا يؤدي اليمين الدستورية

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:06
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أدّى الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش اليمين الدستورية الثلاثاء بعد إعادة انتخابه في كانون الثاني الماضي لولاية ثانية من 5 سنوات، ودعا إلى الحذر وحماية المصالح الوطنية في فترة "تغيّرات" جيوسياسية، وفق تعبيره.
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وفاز الاشتراكي ميلانوفيتش (58 عاما) الذي ينتهج في معظم الأحيان خطابا شعبويا، على مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم دراغان بريموراتس، في الدورة الثانية من الانتخابات في 12 كانون الثاني حاصدا أكثر من 74% من الأصوات.

ورغم أن صلاحيات الرئيس محدودة في كرواتيا، شكلت هذه النتيجة ضربة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بزعامة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش المنافس السياسي لميلانوفيتش منذ فترة طويلة.

وحقق ميلانوفيتش فوزه بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. (ارم نيوز)
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