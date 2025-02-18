بأمر من ترامب.. قرارات يُمنع على ماسك المشاركة بها

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عدم مشاركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالقرارات التي تصدرها الحكومة بما يتعلق بالفضاء.وخلال حديثه للصحفيين عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بماسك وإجراءات تقليص إنفاق الحكومة قال ترامب: "لن نسمح لإيلون بالمشاركة في أي شيء يتعلق بالفضاء".قال ترامب أيضا: "إيلون بالنسبة لي وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفا. يمكنكم اعتباره مستشارا. يمكنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني".ورفضت قاضية فيدرالية الثلاثاء دعوى عاجلة تقدم بها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين تطالب بمنع الملياردير إيلون ماسك وفيقه في "وزارة الكفاءة الحكومية" من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات تنفيذية. (الحرة)