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عربي-دولي

اكتشاف كوكب اسمه من دولة عربية: رياح مجنونة وسطح ملتهب!

Lebanon 24
19-02-2025 | 00:31
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تمكن علماء الفلك من رسم خريطة مفصلة لمناخ كوكب "تايلوس" (WASP-121b) الواقع على بعد 900 سنة ضوئية عن الأرض، وهو أول كوكب يتم اكتشافه خارج النظام الشمسي بهذا التفصيل. الكوكب، الذي يُعرف أيضا باسم "دلمون" نسبة إلى البحرين القديمة، يشتهر بظروف مناخية استثنائية.
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الكوكب هو "عملاق غازي" يدور حول نجم قريب، مما يجعله سريع الدوران، حيث تدوم سنته فقط 30 ساعة. إحدى جوانبه يواجه نجم الكوكب بدرجة حرارة تصل إلى 2000 مئوية، بينما الجانب الآخر في ظلام دائم ويصل إلى 1000 مئوية أقل من الجانب الحار. وقد أظهرت الأبحاث أن هناك تيارات رياحية "مجنونة" على الكوكب، منها تيار نفاث من الهيدروجين والصوديوم والحديد، ما يشكل نوعاً من الطقس الغريب غير المتوقع.

اكتشفت هذه الظواهر باستخدام تلسكوب "Very Large Telescope" في تشيلي، حيث تم تحليل الضوء المار عبر غلاف الكوكب الجوي. وقد وجد العلماء أن الرياح على الكوكب تصل سرعتها إلى 45 ألف ميل في الساعة، ما يجعلها أقوى من أعاصير الأرض. (العربية)

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