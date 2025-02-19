رصد طائرة عسكرية روسية قرب ألاسكا.. وأميركا تعلّق

Advertisement

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية "نوراد"، يوم الأربعاء، أنها رصدت طائرة عسكرية روسية أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي قرب ألاسكا.وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن الطائرة الروسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا بتاريخ 18 فبراير 2025، لكنها لم تخترق المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا، مؤكدةً أن "نوراد" قامت بمراقبتها وتتبع مسارها.وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر هذا النشاط الجوي الروسي تهديدًا، وهو ما يتوافق مع تأكيدات وزارة الدفاع الروسية، التي شددت مرارًا على التزام طائراتها بالقوانين الدولية الخاصة بالطيران فوق المياه المحايدة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا أن الطائرات الروسية تلتزم بشكل صارم بالتحليق وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة. (روسيا اليوم)