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خاص

صحيفة أميركية تؤكد: يمكن إعادة بناء غزة.. ومواطنوها هم المفتاح

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

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Lebanon 24
19-02-2025 | 03:30
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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قطاع غزة لا يمكن إعادة إعماره من دون تهجير سكانه يتناقض مع التاريخ. لقد دمرت مدن لا حصر لها في أوروبا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن تمت إعادة بنائها، وكان سكانها في قلب إعادة الإعمار. ولكن لا توجد أمثلة حديثة حيث تم إبعاد السكان ونقلهم إلى أماكن أخرى بعد أن استولى الغرباء على المناطق المدمرة. لقد شهدت الولايات المتحدة عمليات إخلاء صغيرة النطاق لسكان من أجل التجديد الحضري في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، ولكن هذا النهج سرعان ما تخلى عنه الناس باعتباره مكلفا ومدمرا للمجتمعات القائمة".
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وبحسب الصحيفة، "هناك دروس مهمة في عمليات إعادة بناء المدن بعد الحرب العالمية الثانية والتي بدت وكأنها لا تحتاج إلى مساعدة. ومن غير المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون جزءا من الجهود المبذولة، نظرا لتفضيل ترامب لتحويل غزة إلى منتجع. ولكن إذا كان من الممكن إعادة بناء دريسدن وهيروشيما، فمن الممكن أيضا إعادة بناء غزة".

ورأت الصحيفة أنه "إذا أتيحت الفرصة لسكان غزة، فسوف يعيدون الحياة إلى القطاع، تماماً كما فعلوا منذ توقف القصف، حيث ساروا عائدين إلى منازلهم المدمرة وخيموا بين الأنقاض. وثانياً، من الممكن أن تعمل المساعدات الخارجية على تسريع العملية وتقديم الإغاثة الفورية، طالما أنها تدعم ما يحاول الناس القيام به بدلاً من تهميشهم. لا ينبغي أن يضطر الناس إلى حفر الأنقاض بأيديهم عندما تستطيع الآلات القيام بذلك بكفاءة أكبر، ولكن لا ينبغي استخدام الآلات لإخلاء الأرض بشكل تعسفي بالكامل حتى يتمكن الغرباء من فرض خطط البناء.

إذاً، يحتاج المجتمع الدولي إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومعه تدفق الغذاء والمساعدات الطبية ومواد البناء".

وختمت الصحيفة، "إن سكان غزة أنفسهم هم المفتاح لإعادة الإعمار. وهذه ليست رؤية خيالية لشعب قادر على النهوض من خلال الاعتماد على نفسه، بل إنها تقييم واقعي بأن المساعدات الدولية سوف تكون أقل كثيراً من الاحتياجات. إن سكان غزة يحتاجون إلى الكثير من المساعدة العاجلة، ولكنهم لا يحتاجون إلى الاستيلاء عليهم، سواء كان ذلك بطريقة خيرية أو عدائية. إن الطريق أمامهم صعب، ولكن ليس لديهم بديل".
 
المصدر: خاص لبنان24

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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

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