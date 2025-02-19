إيران تعلن الإطاحة بشبكة تجسس أميركية وإسرائيلية

في إعلان رسمي من محافظة مازندران شمال إيران، تم الكشف عن تفكيك شبكة تجسس أميركية إسرائيلية كانت تعمل في المنطقة.

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وقال اللواء سياوش مسلمي، قائد فيلق قوات كربلاء التابعة للحرس الثوري في مازندران، إنه تم إحباط هذه الشبكة التي كانت تسعى للتسلل إلى البلاد عبر عدة واجهات، مثل الشركات التجارية، المراكز الثقافية، والجمعيات الخيرية.وأوضح مسلمي أن هذه العملية الاستخباراتية لم تقتصر على منع التهديدات الأمنية، بل منعت أيضًا حدوث أزمات محتملة. وأكد أن الوكالات الاستخباراتية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل كانت تحاول التسلل إلى الداخل الإيراني باستخدام أفراد أجانب ومترددين من خلال الشركات والمنظمات غير الحكومية.وأشار إلى أن الحرس الثوري كان قادرًا على كشف هذه الأنشطة المريبة والتصدي لها، موجهًا رسالة تحذير إلى الجهات الأجنبية المعادية بأن إيران قادرة على إحباط أي مخطط يهدف إلى زعزعة استقرارها. كما تطرق إلى نجاحات أخرى للحرس الثوري في مكافحة الفساد الاقتصادي والتهريب، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة مثل المشروبات الكحولية وزيوت المحركات والوقود.