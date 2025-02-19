Advertisement

عربي-دولي

بعد المحادثات في السعودية.. الكرملين: العلاقات مع أميركا بحاجة إلى إنعاش أولاً

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1322698-638755602969251651.png
Doc-P-1322698-638755602969251651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الكرملين أن موسكو تحتاج أولا إلى إنعاش العلاقات مع أميركا ثم استعادتها بالكامل، وذلك في أعقاب الاعلان عن فتح المسار من أجل تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية إثر المحادثات التي عقدت أمس في السعودية.
Advertisement
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد
يجتمعان نهاية هذا الشهر، رغم أن عقد اجتماع مباشر سيستغرق وقتا للتحضير له.

كما أضاف أن المحادثات التي استضافتها الرياض أمس الثلاثاء "خطوة مهمة" نحو التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا.

لكنه أوضح أنه يتعين أولا تنشيط العلاقات بين واشنطن وموسكو قبل أن يتسنى استعادتها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2025-02-19
06:26 | 2025-02-19
06:19 | 2025-02-19
06:16 | 2025-02-19
05:49 | 2025-02-19
05:34 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24