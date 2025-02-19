بعد المحادثات في السعودية.. الكرملين: العلاقات مع أميركا بحاجة إلى إنعاش أولاً

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أكد الكرملين أن موسكو تحتاج أولا إلى إنعاش العلاقات مع أميركا ثم استعادتها بالكامل، وذلك في أعقاب الاعلان عن فتح المسار من أجل تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية إثر المحادثات التي عقدت أمس في السعودية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قديجتمعان نهاية هذا الشهر، رغم أن عقد اجتماع مباشر سيستغرق وقتا للتحضير له.كما أضاف أن المحادثات التي استضافتها الرياض أمس الثلاثاء "خطوة مهمة" نحو التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا.لكنه أوضح أنه يتعين أولا تنشيط العلاقات بين واشنطن وموسكو قبل أن يتسنى استعادتها. (العربية)