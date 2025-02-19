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عربي-دولي
محمد جواد ظرف: إيران ليست لقمة سائغة يمكن لأميركا وإسرائيل أن تبتلعها
Lebanon 24
19-02-2025
|
04:29
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أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست نظاما ضعيفا، وأن سردية "إيران الضعيفة" التي يبينها نتنياهو "خطيرة".
وأوضح نائب الرئيس الإيراني بالقول "يريدون أن يقولوا إن إيران ضعيفة والآن هو الوقت المناسب لاستهدافها".
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وأكد أن "إيران ليست لقمة سائغة يمكن لأميركا وإسرائيل أن تبتلعها".
وشدد محمد جواد ظريف على أن حزب الله وحماس والجهاد لا يعملون نيابة عن إيران .
وأضاف أن إسرائيل لم تدرك أن "المقاومة هي نتيجة الظلم والعدوان وطالما استمر ذلك فإن المقاومة لن تنتهي".(سكاي نيوز)
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