بعد تدهور الريال... البرلمان الإيرانيّ يبدأ الإجراءات لإقالة وزير الاقتصاد

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بدأ البرلمان الإيراني إجراءات لعزل وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، في ظل التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي.وخلال جلسة برلمانية متلفزة، صرّح النائب أحمد نادري بأن إدارة البرلمان تلقت طلبًا رسميًا لإقالة وزير الاقتصاد، مما يمهد الطريق لجلسة استجواب قد تنتهي بحجب الثقة عنه.وبموجب القانون الإيراني، يُمنح الوزير المعني مهلة عشرة أيام للمثول أمام البرلمان، حيث يتوجب عليه تقديم إيضاحات بشأن الوضع الاقتصادي قبل التصويت على سحب الثقة منه. (سكاي نيوز)